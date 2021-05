Still-Update von Tanja Szewczenko (43)! Vor zwei Wochen wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mutter mit Zwillingen. Seitdem hält Tanja ihre Fans regelmäßig mit kleinen Neuigkeiten aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Erst vor Kurzem veröffentlichte die nun dreifache Mutter ein süßes Foto von ihren beiden Jungs Leo und Luis. Jetzt gibt die frischgebackene Mama ein weiteres Baby-Update und erzählt von ihren Stillerfahrungen mit zwei Frühchen.

In ihrer Instagram-Story teilt Tanja ihre Erlebnisse rund um das Thema "Stillen" mit ihrer Community. Aktuell würden Leo und Luis alle drei Stunden Nahrung bekommen – mal an Mamas Brust, mal mit der Flasche und mal über die Magensonde. Parallel zur Zufütterung ihrer Babys mit Frühchenmilch hätte sie auch direkt mit dem Abpumpen der Muttermilch begonnen. "Die Brust wird so stimuliert und weiß, dass Milch gebraucht wird", führt Tanja schriftlich in ihrem Video aus.

"Im Krankenhaus gibt es eine ganz tolle Stillberatung [...] und das war so hilfreich und so lehrreich", schwärmt die ehemalige Eiskunstläuferin außerdem und teilt mit ihren Fans sogleich einige Tipps, die ihr beim Abpumpen sehr geholfen hätten. Tanja erklärt beispielsweise, dass es förderlich sei, die Brust anzuwärmen und zu massieren, damit die Milch in Fluss kommt. Zudem würde es helfen, sich Bilder seiner Kinder anzusehen. "Wichtig ist auch, dass man positiv an die Sache rangeht", hält sie fest.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos After-Baby-Body

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, die Söhne von Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im April 2021

