Obwohl Tanja Szewczenko (43) gerade erst Mutter von Zwillingen geworden ist, liegt es der Schauspielerin am Herzen, ihre Fans von Anfang an mit Informationen über ihre Babys Leo und Luis zu versorgen. Mithilfe der sozialen Medien liefert sie ihren Followern private Einblicke in die erste Zeit mit ihren Jungs, die heute zwei Wochen alt werden. Zu diesem Anlass postet Tanja ein neues, niedliches Foto ihrer Neugeborenen.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Mama Tanja stolz ein Bild ihrer beiden Nesthäkchen. Verträumt schauen sich die kleinen Erdenbürger an, die in eine Decke gekuschelt in einer Babyschaukel liegen. "Doppeltes Glück: Seit zwei Wochen genießen wir nun schon das Kennenlernen unserer zwei Jungs. [...] Beide wiegen nun über zwei Kilogramm und machen sich wirklich gut", schreibt die Blondine. Sie freue sich aber, bald endlich nach Hause zu dürfen, auch wenn sie den genauen Termin für die Entlassung aus dem Krankenhaus noch nicht wisse.

Nicht nur die Brüder ihrer erstgeborenen Tochter Jona scheinen sich gut von der Geburt zu erholen – auch Tanja selbst ist offenbar in guter Verfassung. Erst gestern teilte die ehemalige Eiskunstläuferin ein Bild ihres After-Baby-Bauches, von dem sie sich langsam und liebevoll verabschiedet.

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, die Söhne von Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Ex-"Alles was zählt"-Darstellerin Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko zeigt das Gewicht ihrer Zwillinge

