Emotional: Tanja Szewczenko feiert Geburtstag ihrer Twins

Tanja Szewczenko (47) hat kürzlich ein emotionales Familienfest gefeiert: Ihre eineiigen Zwillingssöhne Leo und Luis wurden vier Jahre alt. Gemeinsam mit ihrem Mann Norman Jeschke (46) und Tochter Jona zelebrierte die ehemalige Eiskunstläuferin das Jubiläum der beiden aufwendig geschmückt zu Hause. Auf Instagram teilte Tanja mit ihren Fans nicht nur fröhliche Schnappschüsse der Geburtstagsfeier, sondern auch sehr persönliche Gedanken. Neben bunten Luftballons und einer reich gedeckten Geburtstagstafel war es vor allem die Stimmung der Dreifachmama, die den Tag zu etwas ganz Besonderem machte.

Hinter dem Lächeln verbarg sich auch Wehmut: Tanja erinnerte an die vielen Hürden, die sie auf dem Weg zum Familienglück überwinden musste. In einem offenen Posting brachte die Schauspielerin ihre Dankbarkeit, aber auch ihre Traurigkeit zum Ausdruck. Sie erzählte von der Geburt ihres Wunschkindes Jona und weiter: "Jona hat uns Lust auf mehr Kinder gemacht. Dann waren da aber diese 10 Jahre, von denen wir 6 Jahre gekämpft haben. Für ein Geschwisterchen. Dann die Rückschläge. 4 Sternenkinder. Hoffnung. Verzweiflung. Stagnation. Aber auch unendlicher Zusammenhalt." 2021 dann das doppelte Babyglück, das sie heute als echtes Wunder ansieht. "Am Ende... wurden wir vom Schicksal großzügig beschenkt. Und das gleich doppelt. Heute sind wir Eltern von 3 Kindern", schrieb Tanja unter den emotionalen Post.

Abseits ihrer Karriere als Schauspielerin und Sportlerin stellt für Tanja das Familienleben den größten Wert dar. Ihre Kinder und insbesondere der Weg, den sie gemeinsam mit Norman gegangen ist, haben sie geprägt. Auf Social Media gibt sie mit ihren Einblicken immer wieder Mut und Hoffnung an andere Betroffene. In ihrer Liebeserklärung an Jona, Leo und Luis spricht die gebürtige Düsseldorferin von dem "größten Geschenk unseres Lebens" – ein Statement, das ihren Anhängern zeigt, wie sehr sie an ihrer Rolle als Mutter gewachsen ist. Über die Jahre hat sie gelernt, wie zerbrechlich und wertvoll das Glück sein kann – ihre Offenheit macht sie für viele Follower zu einer inspirierenden Figur.

Getty Images Tanja Szewczenko, 2016

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Kindern

