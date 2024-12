Tanja Szewczenko zieht aus Dubai zurück nach Deutschland

Norman Jeschke (45) und Tanja Szewczenko (47) begaben sich vor eineinhalb Jahren auf ein Abenteuer. Gemeinsam mit ihren drei Kindern zogen die ehemaligen Eiskunstläufer nach Dubai. Nun verkündet die Alles was zählt-Darstellerin ihren Followern auf Instagram: "Wir verkaufen unser Haus hier." Die ganze Familie zieht Anfang des kommenden Jahres zurück nach Deutschland. Neben einem lukrativen Jobangebot für ihren Mann habe dabei vor allem eine Leidenschaft ihrer Tochter Jona (13) eine wichtige Rolle gespielt: "Wir haben uns für Deutschland entschieden, weil das mit dem Tanzen einfach total gut passt." Sie habe sogar schon einen Tanzpartner für ihren Spross gefunden, mit dem sie bei Turnieren antreten könne.

Allerdings halten sich Tanja und Norman die Möglichkeit offen, in das Emirat zurückzukehren. "Wir brechen hier die Zelte nicht komplett ab. Wir haben auch nicht nur dieses Haus verkauft, sondern auch hier in Dubai ein neues Haus gekauft", erklärt die Blondine im Netz. Die Wohnanlage, in der ihr aktuelles Zuhause liegt, verfüge nicht über die Extras, wie Pools und Sicherheitsmaßnahmen, die es in der neuen Gegend gebe. Die dreifachen Eltern beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Immobilienbranche und sehen das neue Haus als Investitionsobjekt.

Tanjas Tochter Jona liebt das Tanzen über alles. Im Jahr 2021 nahm sie sogar an "Let's Dance – Kids" teil und belegte gemeinsam mit dem Nachwuchstänzer Tizio Tiago Domingues da Silva den ersten Platz. Damals wurde sie von Roberto Albanese (51) trainiert, der sie auch ab Februar wieder unter seine Fittiche nehmen wird. "Wir freuen uns so sehr für unsere Prinzessin", schwärmt ihre Mutter voller Vorfreude in den sozialen Medien.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren drei Kindern, Dubai 2023

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihre Tochter Jona, November 2024

