"Sehe aus wie 58": Tanja Szewczenko deprimiert nach Friseur

Das hat sich Tanja Szewczenko (47) anders vorgestellt. Die ehemalige Eiskunstläuferin stattete dem Friseur einen Besuch ab, da sie nach einer Viruserkrankung an Haarausfall leidet. "Mein Haar ist im Moment so ausgedünnt, weil ich so viel Haarausfall hatte", erklärte sie ihrer Community vor dem Friseurbesuch in ihrer Instagram-Story. Doch obwohl sie die "Friseurmeisterin ihres Vertrauens" in Dubai aufsuchte, ist die Schauspielerin nach dem Umstyling alles anderes als glücklich. "Jetzt hab ich hier so einen Oma-Bob und sehe aus wie 58. Das ist so schlimm", klagte sie ihren Followern ihr Leid.

Auch ihre beiden Zwillingsjungs scheinen sich erst noch an den neuen Haarschnitt ihrer Mama gewöhnen zu müssen. "Die Jungs haben mich etwas befremdet angeschaut und dann sind sie direkt zwei Minuten später eingeschlafen", gab Tanja amüsiert zu. Die Die Passion-Darstellerin schien über ihre neue Frisur aber schon wieder lachen zu können: "Was soll ich sagen… Ich finde es ja ein bisschen lustig."

Ende Juli berichtete Tanja ihren Fans im Netz von dem beunruhigenden Gesundheitsupdate. "Nach fast dreißig Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert. Dieses Mal hat die Blutanalytik ergeben, dass genau genommen einer meiner zwei alten Virus-Feinde wieder aktiv ist", erklärte sie unter einem Beitrag, der sie im Krankenhausbett zeigt. Vor rund dreißig Jahren hatte die Sportlerin mit zwei Viren zu kämpfen, die sie beinahe das Leben kosteten. Den Virus bekämpfte sie mit einer Immuntherapie. Derzeit befindet sie sich noch immer in medikamentöser Behandlung.

Getty Images Tanja Szewczenko, 2016

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Juli 2024

Wie findet ihr Tanjas neuen Haarschnitt?



