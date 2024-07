Wegen aktivem Virus: Tanja Szewczenko musste ins Krankenhaus

Tanja Szewczenko (46) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten im Netz. Um die ehemalige Eiskunstläuferin hatte es vor rund dreißig Jahren sehr schlecht gestanden: Ihr Körper musste zwei verschiedenen Viren bekämpfen, die der Sportlerin um ein Haar das Leben gekostet hätten. Auf Instagram teilt sie nun ein Foto von sich, das die dreifache Mama verkabelt in einem Krankenhausbett zeigt. "Nach fast dreißig Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert. Dieses Mal hat die Blutanalytik ergeben, dass genau genommen einer meiner zwei alten Virus-Feinde wieder aktiv ist", schreibt sie zu dem Beitrag.

Trotz der beunruhigenden Diagnose zeigt Tanja sich zuversichtlich: Dieses Mal sei sie gewappnet! Für die Alles was zählt-Schauspielerin stehen jetzt verschiedene Therapien auf dem Plan. Unter anderem eine Immuntherapie, wie sie in ihrer Story erzählt: "Heute werden deswegen meine natürlichen Killerzellen gesammelt. Das ist der erste Part der Therapie." Dazu muss sie rund zwei Stunden an einer Maschine angeschlossen sein, die ihr Blut filtert, um die benötigten Zellen gewinnen zu können. "Wir machen aus einer Mannschaft an Killerzellen eine Armee von Killerzellen, die dann gegen den Feind, den Virus, antreten", berichtet die 46-Jährige optimistisch. Zum Abschluss musste sie sich noch einer Aminosäuren-Infusion unterziehen. In der Klinik bleiben wird Tanja allerdings nicht, für sie steht jetzt erst mal Erholung auf dem Plan: "Wir fahren jetzt drei Tage in die Berge." Dort kann sie so richtig ihre Seele baumeln lassen und auch ihren Geburtstag mit der Familie feiern.

Über ihre schwere Erkrankung im Jahr 1996 sprach Tanja bereits mehrfach, unter anderem in der TV-Show "Ewige Helden": "Ich bin mit 18, 19 Jahren schwer erkrankt: Es war eine Kombination aus zwei verschiedenen Virusarten, die das Immunsystem meines Körpers völlig zerstört haben. Ich hätte daran sterben können. Also es war wirklich fünf vor zwölf, als das richtig entdeckt wurde und eine Behandlung dann gestartet ist." Die Viren zwangen sie, ihre Karriere im wahrsten Sinne des Wortes vorerst auf Eis zu legen – und das, obwohl Tanja damals zu diesem Zeitpunkt den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hatte.

ActionPress Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

