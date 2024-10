Tanja Szewczenko erntet Kritik für das Kostüm ihrer Tochter

Tanja Szewczenko (47) teilte zuletzt ein Mutter-Tochter-Foto auf Instagram, auf dem die ehemalige Eiskunstläuferin und die 13-jährige Jona (13) in Halloween-Kostümen zu sehen sind. Der Teenager entschied sich für Hasenohren, hohe Schuhe und ein kurzes Glitzerkleid – diese Outfitwahl erschien den Followern allerdings als "zu sexy" und sorgte für enorm viel Kritik. "Das Kleid ist viel zu kurz" oder "Mit 13 Jahren muss man so nicht rumlaufen. Das sind sie doch noch Kinder und sollten mit ihren Reizen noch nicht so spielen. Sehr schade", lauteten beispielsweise zwei User-Kommentare unter dem Beitrag.

Doch einige von Tanjas Fans hielten gegen den Hate im Netz an und bestärkten die stolze Mama: "Meine Güte, was ist denn hier los, leben und leben lassen. Ich finde es schön." Und auch die Schauspielerin selbst bezieht zu all den negativen Kommentaren Stellung – sie lässt sich die Hass-Kommentare nicht gefallen. "Ich hab auch schon mit 13 Minikleider getragen… Gerade jetzt, wo noch keine Cellulite zuschlägt... Die Mädels tragen das alle hier so … Entweder ultrabauchfrei oder megakurzer Rock. Hey, das scheint ja im arabischen Land weniger ein Problem zu sein als bei manch deutschen Muttis", äußerte sich die 47-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Tanja und ihre Familie gerieten schon mehrfach in die Kritik ihrer Follower. Zuerst dafür, dass sie mit ihrer Tochter in ein Land zog, welches den Frauen vorschreibt, was sie anziehen sollen und jetzt für ein Kostüm. Auch ihre beiden Söhne wurden von den negativen Kommentaren in der Vergangenheit nicht verschont. Doch auch damals konnte der Hate der Alles was zählt-Darstellerin nichts anhaben.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren drei Kindern, Dubai 2023

