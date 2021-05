Calvin Kleinen lässt schon bald das eine oder andere Fan-Herz höherschlagen! Bereits Mitte April kündigte der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat an, seinen eigenen Wodka Pasha Spirits auf den Markt zu bringen. Um den Vorverkauf ein bisschen anzukurbeln, versprach der TV-Casanova, jede vorbestellte Flasche zu unterschreiben. Dieses Wochenende waren die Pullen endlich versandbereit und Calvin signierte sich die Finger wund! Mit Promiflash sprach das Muskelpaket in einem Päuschen darüber, was den einen oder anderen Käufer noch so auf seiner Bestellung erwartet!

Über 1.300 vorbestellte Flaschen unterschrieb Calvin im Laufe des vergangenen Freitags und heutigen Samstags, wie er im Promiflash-Interview berichtete. Kein Problem für den geübten Handakrobaten, schließlich sei er stets gut trainiert und in Topform! Doch das ist nicht die Neuigkeit, über die sich mit Sicherheit so mancher Follower freuen wird: "Ich habe sechsmal meine Nummern auf den Flaschen verteilt, also meine private Handynummer. Ich hoffe, dass da einfach ein paar nette Chicas dabei sind, die mir ein paar geile Nachrichten schreiben, wenn sie ihre Flasche bekommen", erklärte Calvin amüsiert. Für Fanflirts dieser Art sei er immer offen – man könne auch zu hundert Prozent mit einer netten Antwort von ihm rechnen.

Die Aktion scheint sich zu lohnen. Denn neben den vorbestellten Pullen wird inzwischen auch der Rest des Lagers völlig leergekauft: Alle knapp 1.600 Flaschen sind unter die Leute gebracht! "Damit hätte ich selber nicht gerechnet. Aber es waren einfach zu viele Leute, die dann noch Flaschen nachbestellt haben. Wir sind ausverkauft", freute sich der Temptation Island-Star. Natürlich werde er so schnell wie möglich für Nachschub sorgen!

Auch wenn bisher noch kein Fan in den Genuss des edlen Kleinen-Tropfens gekommen ist, zeigt sich Calvin sicher, dass seine Spirituose überzeugen wird: "Das ist ein flavoured Wodka, den auch Mädels weghauen können ohne Probleme, den ich auch sehr gerne saufe und der gefährlich ist. Du kannst den trinken und der macht dich besoffen, aber du merkst nicht, dass da so viel Alkohol drin ist. Deswegen ist das mein eigenes Lieblingsgetränk", schloss er ab. Wie findet ihr es, dass Calvin auf den Wodkaflaschen seine Nummer verlost? Stimmt ab!

Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."

Calvin Kleinens Pasha-Wodka

Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

