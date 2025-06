Fans sauer: Calvin Kleinen muss "Ex on the Beach" verlassen

In der zwölften Folge Ex on the Beach wird eine Entscheidung getroffen, mit der viele wohl nicht gerechnet hätten. Das sogenannte Terror-Tablet fordert die Bewohnerinnen der Villa dazu auf, zu wählen, wer bleibt und wer geht: Calvin Kleinen (33) oder Marc-Robin Wenz. Letztendlich trifft es den ehemaligen Kampf der Realitystars-Gewinner, der sichtlich mitgenommen seine Koffer packen muss. "Ich war für die Mädels da, die haben das wohl anders gesehen. Was soll ich sagen... Schade", erklärt er geknickt. Sein Bruder Marvin zeigt sich ebenso niedergeschlagen und verdrückt ein paar Tränen. "Mir gehts nicht so gut, offensichtlich. Mein Bruder muss die Villa verlassen... Das ist der Worst-Case", betont er.

Doch damit nicht genug: Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer überlegt sogar, seinem Bruder zu folgen und die Heimreise anzutreten. Seine Ex Jenny Degenhardt redet ihm allerdings gut zu, dies nicht zu tun. Für Calvin macht die Reaktion seines Familienmitglieds die Sache nicht leichter. "Für mich ist es natürlich scheiße, meinen Bruder so zu sehen. Also, das geht mir schon sehr nah. Wenn ich den weinen sehe, das ist für mich richtig hardcore", erklärt der 33-Jährige. Die Fans zeigen sich gerührt von der Geschwisterliebe. "Ich liebe es, wie Marvin und Calvin sich lieben. Finde es jedes Mal aufs Neue so toll, wie die immer zusammenhalten", schreibt ein Nutzer unter einem Instagram-Beitrag.

Gleichzeitig scheinen Zuschauer aber fassungslos, dass Calvin die Heimreise antreten muss – und nicht Marc-Robin, der zuletzt Kritik erntete, als er seine Flamme Franziska Temme (30) nach Hause schickte. "Wie kann das bitte sein, dass so ein Mensch wie Marc-Robin drin bleibt?", wundert sich ein User, während ein anderer anmerkt: "Calvin raus? Also abschalten, das wars. Der Rest geht gar nicht ohne ihn." Darüber hinaus drücken sie aus, dass es noch andere Teilnehmer gibt, die es viel mehr verdient hätten, ihre Koffer zu packen. "Ich verstehe es nicht, warum musste ein Calvin gehen, der echt unterhaltsam war – aber ein Nana, der zwar ein netter Kerl ist, aber für uns Zuschauer einfach nur langweilig ist, darf drin bleiben? Warum?", betont ein Fan.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Marc-Robin Wenz, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige