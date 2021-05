Nadine Illa (32) liefert im Netz neuen Schwangerschafts-Content! Die Bachelor-Kandidatin von 2019 überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit zuckersüßen News: Sie erwartet mit ihrem Partner Stefan ihr erstes Kind! Mit weiteren Informationen über ihren Nachwuchs hält sie sich bisher zurück – weder das Geschlecht noch den Schwangerschaftsmonat machte sie öffentlich. Dafür erfreut sie ihre Community nun mit einem Babybauchbild!

Nadine postet auf Instagram einen neuen Schnappschuss, auf dem sie glücklich lächelt und ihre Hand auf die kleine Wölbung unter ihrer Tunika legt. "Meine Liebe zu dir ist so groß und weit wie die Unendlichkeit", schreibt sie zu dem Foto. Dabei verrät sie aber immer noch nicht, ob sie sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen kann – sie ziert den Beitrag sowohl mit einem pinkfarbenen als auch einem blauen Herzen.

Wie dankbar Nadine ist, machte sie in einem früheren Post deutlich: "Was für ein unbeschreibliches Gefühl und Glück", sprach sie über ihre aktuelle Lebenssituation – die neben ihrer Schwangerschaft und ihrer Beziehung auch durch ihre Auswanderung nach Italien geprägt ist. "Hätte mir jemand vor paar Jahren gesagt: 'Du lebst bald in Italien und führst ein Hotel mit deinem Partner' – hätte ich wahrscheinlich gesagt: 'Mhm, ja genau.'"

Anzeige

Instagram / na_illi Nadine Illa, Mai 2021

Anzeige

Instagram / na_illi Nadine Illa, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / na_illi Nadine Illa mit ihrem Partner Stefan

Anzeige

Denkt ihr, Nadine gibt bald mehr Details über ihre Schwangerschaft preis? Ja, mit Sicherheit. Nee, sie hält den Rest privat Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de