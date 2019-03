Nadine Illa (30) hat ihr Liebesglück endlich gefunden! Bis vor wenigen Wochen setzte die Montiererin bei Der Bachelor alles daran, das Herz von Andrej Mangold (32) zu erobern. Doch so richtig wollte es zwischen den beiden einfach nicht funken. Direkt nach ihrem Kuppelshow-Aus war die brünette Beauty schwer enttäuscht, doch mittlerweile hat sie mit dem Kapitel abgeschlossen. Die 30-Jährige ist aktuell nämlich bis über beide Ohren verknallt!

Gegenüber RTL bestätigt Nadine ihre neue Beziehung. "Ich bin glücklich vergeben und das jetzt schon seit mehreren Monaten sogar. Ich habe meinen Traumprinzen gefunden, den passenden Deckel, wie man so schön sagt! Ich freue mich wahnsinnig", schwärmt die gelernte Friseurin. Während der Bachelor-Ausstrahlung musste Nadine ihre neue Partnerschaft geheim halten, schließlich durften die Zuschauer nicht wissen, dass es zwischen ihr und Andrej nicht geklappt hatte. Daher sei sie nun umso erleichterter, dass sie ihre Gefühle endlich unbeschwert ausleben kann.

All zu viel werden Nadines Follower von ihrer Beziehung aber wohl nicht zu sehen bekommen. Ihr neuer Freund steht nämlich nicht in der Öffentlichkeit. Daher will das Paar seine Liebe so privat wie möglich halten. Könnt ihr das verstehen? Stimmt im Voting ab!

