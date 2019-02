Die Nerven lagen blank bei Der Bachelor! Nach Folge sechs der aktuellen Staffel sind von den anfänglichen 20 Ladys, die um das Herz des Rosenkavaliers Andrej Mangold (32) buhlten, nur noch sechs übrig – Montiererin Nadine Illa (30) und Flugbegleiterin Claudia Gottwald wurden am Mittwochenabend nicht mit einer Rose beschenkt! Ob Nadines Ausscheiden wohl mit ihrem Gefühlsausbruch am Tag der Toten in Mexiko zu tun hatte? Immerhin war nicht nur Andrej sichtlich überfordert, auch die Fans waren genervt von der Gefühlsduseligkeit der Spülmaschinenbauerin!

Während des kunterbunten Straßenfestes, auf dem der 32-Jährige gemeinsam mit Nadine, Claudia, Jennifer Lange und Stefanie Gebhardt feierte, kippte die Stimmung bei Nadine aus heiterem Himmel – sie begann zu weinen! "Das ist mir alles zu viel gerade! Ich habe das Gefühl, dass du mich von einer ganz anderen Seite kennenlernst und nicht so, wie ich wirklich bin", weinte sie und zog dabei nervös an ihrer Zigarette. "Ich komm mir vor wie ein kleines Mädchen", schniefte sie weiter und musste von Andrej beruhigt werden. "Das war schon kurz vorm Nervenzusammenbruch", fasste der Basketballer das Drama anschließend zusammen.

Bei den Zuschauern der Kult-Kuppelshow kam dieses Szenario nicht sonderlich gut an. "Die benimmt sich wie ein kleines Kind", twitterte ein User im Netz. "Nichts geht über einen gepflegten Nervenzusammenbruch vor laufender Kamera", schrieb ein weiterer. "Bei zu wenig Aufmerksamkeit einfach mal weinen", lautete ein anderer Kommentar überdies.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TV NOW Bachelor Andrej Mangold am Tag der Toten in Mexiko

Anzeige

TVNOW Jenny, Steffi, Claudia, Andrej und Nadine in Folge sechs von "Der Bachelor"

Anzeige

TV NOW Andrej Mangold und Nadine Illa bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de