Daniela Katzenberger (34) hat ihre Wurzeln nicht vergessen! Im Jahr 2016 wanderte die Kultblondine mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) nach Mallorca aus – wo die beiden auch heute noch ein glückliches Familienleben mit ihrer Tochter Sophia (5) führen. Auf der Baleareninsel mag zwar besseres Wetter als in der süddeutschen Pfalz herrschen, dennoch vermisst die Katze ihre Heimat immer noch sehr: Für Dani ist Mallorca nur ein Wohnort...

Das betont die 34-Jährige jetzt im DPA-Interview: "Das ist für mich ein sehr emotionales Thema, denn ich bin sehr heimatverbunden. Mich pflanzt man nicht so schnell um." Die Sehnsucht nach Deutschland sei in der aktuellen Gesundheitskrise schlimmer denn je – und offenbare sich in allen Lebenslagen: "Bei jeder Leberwurst, die ich in Spanien in einem deutschen Supermarkt sehe, bin ich echt gerührt", verrät Dani.

Für die Reality-TV-Darstellerin ist auch völlig klar: Ihre Geschichte muss in Deutschland enden! "Ich sage auch immer zu Lucas: Wenn mir irgendwas zustößt, ich möchte nach Oggersheim, ich will in der Pfalz vergraben werden", beteuert Daniela lachend. Könnt ihr ihren Wunsch nachvollziehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

