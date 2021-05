Traurige Nachrichten aus der Welt des Sportes. New Jack, der mit bürgerlichem Namen Jerome Young heißt, war fester Bestandteil im Wrestling-Sport. Der US-Amerikaner aus dem Bundesstaat North Carolina konnte sich mehr als einmal den großen Titel in der WWE-Tag-Team-Meisterschaft sichern. Für sein oftmals rücksichtsloses Auftreten im Ring wurde der Sportler in den 90er-Jahren von den Fans gefeiert. Jetzt gibt es aber traurige Nachrichten: New Jack ist im Alter von 58 Jahren verstorben.

Wie seine Frau Jennifer gegenüber PWInsider bestätigt hat, sei der ehemalige Wrestling-Profi in seiner Heimat gestorben. Als Grund für seinen überraschenden Tod wird ein Herzinfarkt angegeben. Auf Social Media häufen sich nach der Todesnachricht die traurigen Nachrichten der Fans. "Ruhe in Frieden, Legende", "Jack, Ruhe in Frieden. Ich kann es nicht glauben, dass du gegangen bist. Du warst ein Held", schreiben die User auf seiner Instagram-Seite.

Seine Profikarriere war aber nicht nur von großen Erfolgen übersät – New Jack galt zu Lebzeiten auch stets als umstrittener Sportler. 1996 kam es zu einem Vorfall, bei dem er den 17-jährigen Eric Kulas schwer verletzt hatte. Der Unfall wurde seitdem als "Mass Transit Incident" in trauriger Erinnerung behalten. Nach etlichen Klagen wurde New Jack allerdings von jeglicher Schuld freigesprochen.

New Jack

New Jack

New Jack

