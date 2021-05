Haben alle Teilnehmerinnen der ersten Staffel von Princess Charming wirklich ernste Absichten? Vor Kurzem stellte TVNow die 20 Damen vor, die in der gleichgeschlechtlichen Kuppelshow um die Gunst von Traumfrau Irina Schlauch kämpfen werden. Unter den Mädels waren aber nicht nur unbekannte Gesichter. Kandidatin Iry Geller scheint sich zum Beispiel vor Kameras schon sehr wohlzufühlen – hat sie wirklich ernsthafte Absichten, in dem Datingformat die Liebe zu finden?

Die Laiendarstellerin war unter anderem schon bei Köln 50667 und "Auf Streife - Die Spezialisten" zu sehen. Dazu kamen auch Realityshows wie "Die Gruppe - Schrei nach Leben!", wo man vor Kameras innerhalb einer Selbsthilfegruppe über seine psychischen Probleme spricht. Darüber hinaus war sie auch eine Kandidatin in der ProSieben-Show Get The Fuck Out Of My House! Dort kam es zwischen Iry und Promi-Kandidatin Micaela Schäfer (37) zu einem Kuss.

Doch Iry ist nicht die Einzige im "Princess Charming"-Cast, die bereits im Fernsehen zu sehen war. Kollegin Sarina Vyy suchte sogar schon einmal die Liebe vor Kameras. Sie war Teilnehmerin bei der beliebten Vox-Kuppelshow First Dates Hotel.

Instagram / irygeller Iry Geller, 2020

Instagram / irygeller "Princess Charming"-Kandidatin Iry Geller

Instagram / sarinavyy Sarina Vyy, 2020 in Aachen

