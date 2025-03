Nessi bei "Princess Charming": Das sagt Coupleontour-Ina

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Vanessa Borck (28) alias Nessi von Coupleontour als neue Princess Charming im TV nach der großen Liebe sucht. Da die Trennung von ihrer damaligen Partnerin Ina (28) erst wenige Monate zurückliegt, wurde die Blondine von ihren Followern gefragt, wie sie sich mit Nessis Teilnahme an der Datingshow fühlt. In ihrer Instagram-Story schreibt Ina, dass sie sich für ihre Verflossene freut: "Ich wünsche Nessi von Herzen, dass sie in der Show den Menschen findet, den sie sich wünscht."

Jedoch sei eine eigene Teilnahme für Ina ausgeschlossen gewesen. "Ich sag’ euch ehrlich, dass ich mir das nicht zugetraut hätte", erklärt die 28-Jährige im Netz und fügt hinzu: "Deswegen hoffe ich, dass sie eine tolle Zeit hat. Ich denke, dass es schwer ist, hinter laufender Kamera sich persönlich anzunähern und kennenzulernen."

Auch Nessi freut sich total auf das Liebesabenteuer im TV. Es sei ihr sehr schwergefallen, ihre Community nicht von Anfang an miteinzubeziehen. "Ich durfte nicht erzählen, warum ich wirklich nach Thailand reise (und dass ich überhaupt wegreise, damit keiner etwas ahnt). Es war ein Geheimnis. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, wie schwer es mir fällt, [...] nicht offen zu teilen, was mich bewegt. Und genau das 'musste' ich tun", schrieb sie im Netz und ergänzte: "Das fühlt sich so befreiend an. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt mit euch teilen kann."

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Die neue Princess Charming Vanessa Borck aka nessiontour

Anzeige Anzeige