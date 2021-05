Sie ist eine Kandidatin mit Erfahrung: Wenn am 25. Mai die lang ersehnte erste Staffel von Princess Charming Premiere feiert, ist auch Iry Geller dabei. Gemeinsam mit 19 Konkurrentinnen buhlt sie beim lesbischen Pendant zu Die Bachelorette um die Gunst der allerersten Prinzessin Irina Schlauch. Iry wird dann jede Menge feuchtfröhliche TV-Expertise mitbringen: Denn vor zwei Jahren nahm sie bereits an "Get the Fuck out of my House" teil – und ging dabei mit dem Erotiksternchen Micaela Schäfer (37) auf Tuchfühlung!

Gleich in der ersten Folge der Staffel von 2019 war Micaela als Überraschungskandidatin in das Haus eingezogen. Dabei ging sie gleich in die Vollen: Kandidatin Iry begrüßte das Erotikmodel mit einem zärtlichen Kuss, bei dem auch die Zungen keine Statisten blieben. Im Promiflash-Interview berichtete die damals 24-Jährige von der Erfahrung: "Die Situation war natürlich komisch. Dass alle um dich herumsitzen und du wie auf einem Podest loslegst." Die Fans dürfen also gespannt sein, ob und wann es bei "Princess Charming" zwischen den beiden Irinas zum ersten Kuss kommt.

Irina Schlauch hatte jedenfalls vor den Dreharbeiten zur neuen Show bereits erklärt, dass sie sich eine Menge vorgenommen hat: Sie wolle nicht weniger bewirken, als dass die Gesellschaft eine neue Normalität im Umgang mit Homosexualität entwickele. Als "Princess Charming" wolle sie in einer Art Botschafterinnenrolle für dieses Ziel einnehmen.

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Iry Geller

Instagram / irygeller_official Irina Geller im August 2018

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

