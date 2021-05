Baby-News bei Julian Kasprzik (33)! Im Jahr 2007 durfte sich der Sänger über den Sieg in der Castingshow Popstars freuen – doch erst seine große Liebe Nina sollte das Leben des 33-Jährigen perfekt machen. Am 7. November durften sich die Fans des einstigen Room-2012-Sängers dann über die Nachricht freuen, dass er und seine Liebste Nachwuchs erwarten. Nun ist das Baby von Julian endlich auf der Welt!

Der 33-Jährige verbreitet die frohe Kunde gerade mit einem süßen Schnappschuss bei Instagram. Auf dem Bild sieht man das kleine Händchen seines Babys. Ein Perlenarmband verrät: Julian und Nina sind Eltern einer Tochter geworden. Den Namen ihrer Prinzessin geben sie auch direkt preis. "Ava" ist in schwarzen Lettern auf dem Armband zu lesen. "Du bist so süß, ich will dich einfach nur auffressen", schreibt der überglückliche Neu-Papa zu dem niedlichen Foto.

Die Fans des Gesangstalents freuen sich über den Familienzuwachs bei dem "Seit Du da bist"-Interpreten und überhäufen das frischgebackene Elternpaar nur so mit Glückwunschbekundungen! "Alles Gute der Kleinen und den Eltern natürlich", "Eine schöne Kennenlern- und Kuschelzeit" oder auch "Genießt die erste Zeit, sie geht so schnell vorbei", liest man unter anderem in der Kommentarspalte zu dem Posting!

Instagram / julian.kaspa Julian Kaspas Tochter Ava

Instagram / juliankasprzik Julian Kasprzik mit Ehefrau Nina

Instagram / juliankasprzik Julian Kasprzik mit Ehefrau Nina

