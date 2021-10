Sascha Salvati (37) will die Liebe zur Musik wiederfinden. Vor 13 Jahren gewann der Musiker das Gesangsformat Popstars. Gemeinsam mit drei weiteren Siegern gründete er die Band Room 2012, die bis ins Jahr 2010 hinein sehr erfolgreich war. Dort lernte der "Haunted"-Interpret auch seine spätere Lebensgefährtin Tialda van Slogteren (36)kennen. Nun kehrte Sascha bei den Blindauditions von The Voice of Germany auf die große Bühne zurück.

"Ich kann mich noch an dieses Geräusch erinnern, wenn 100.000 Leute da rumschreien, weil du da auf die Bühne kommst", begann Sascha zu erzählen. Er habe damals zwar nicht mit dem großen Hype um die Band gerechnet, mit Room 2012 habe er sich jedoch einen Traum erfüllen können. "[Ich] konnte vom Musikmachen leben und plötzlich war alles wieder weg", berichtete er. Dadurch habe er die Liebe zur Musik verloren und in den letzten Jahren kaum noch Musik gemacht. Mit seiner Blindaudition erhoffe sich der 36-Jähriger das Feuer in sich wiederzufinden.

Doch obwohl sich Sarah Connor (41), Mark Forster (38), Nico Santos (28) und Johannes Oerding (39) von Saschas Auftritt begeistert zeigte, drehte sich keiner der vier für den Dortmunder um. Doch zur Freude des Blondschopfs ließ es sich Backstage-Coach Elif nicht nehmen, den Sänger im Anschluss für ihr Team zu rekrutieren. "Ich war selber bei 'Popstars' und ich bin Zweite geworden. [...] Als ich rausgeflogen bin, hat mir jemand einen Plattenvertrag angeboten und so ging meine Karriere los", verriet die dunkelhaarige Beauty. Sie fände es großartig, dass Sascha bei "The Voice" auf die große Bühne zurückgekehrt sei und wolle ihm so nun eine zweite Chance geben.

Instagram / saschasalvati Sascha Salvati im September 2021

Instagram / saschasalvati Sascha Salvati im Juli 2020

ProSiebenSAT.1 / André Kowalski Mark Forster; Nico Santos; Sarah Connor; Johannes Oerding

