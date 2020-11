Großes Popstars-Comeback auf allen Streamingdiensten. In den letzten Jahren suchte man die Musik von No Angels, Bro'Sis, Overground, Preluders, Nu Pagadi, Monrose, Queensberry, Room 2012, Lavive, Some & Any und Melouria vergeblich auf den Streamingdiensten wie Spotify oder iTunes. Kürzlich wurde der "Cheyenne Records"-Katalog mit allen 600 Songs der "Popstars"-Ära aufgekauft. Heute wurden die alten "Popstars"-Fans dann ordentlich überrascht – alle Hits der Bands sind zurück auf Spotify, YouTube und Co..

Promiflash sprach mit einigen ehemaligen Stars der beliebten Castingshow darüber, wie sie es finden, dass ihre damalige Musik nun wieder auf dem Markt ist. Ex Nu-Pagadi-Sängerin Doreen Steinert (34), die mittlerweile unter dem Künstlernamen Reen auftritt, findet es spitze: "Ich freu mich da grundsätzlich, aber ich fühl mich schon alt. Damit ging bei mir alles los, deshalb freu ich mich, dass man jetzt darauf Zugriff hat." Room-2012-Kollege Julian Kasprzik (33) schließt sich der Blondine an. In seinen Augen ist es vor allem für die Nostalgiker eine schöne Sache. "Das ist ja auch irgendwie unsere Generation, die mit den ganzen "Popstars"- Bands und Songs groß geworden ist", so der frisch verheiratete Hottie. Er sei ein riesiger Bro'Sis-Fan gewesen und könne es kaum erwarten, noch einmal in deren Lieder reinzuhören.

Ex-Queensberry-Beauty Gabby (31), die jüngst ihre neue Single "Candy Pool" veröffentlichte, wird seit Mitternacht von Fans in Beiträgen mit den alten Songs auf Social Media markiert: "Die sind alle schon total am ausrasten und freuen sich total. Ich freue mich natürlich auch sehr." Sie sei vor allem auf das erste Album "Volume 1" sehr stolz. Laut Gabby stecke darin sehr viel Liebe, Arbeit und Herzblut.

Getty Images Die "Popstars"-Band Nu Pagadi

Getty Images Die Mädels von Monrose

Getty Images Lavive beim Popstars-Finale 2010

Getty Images Queensberry, 2009 in München

