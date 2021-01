Vor sechs Jahren flimmerte die Castingshow Popstars über die deutschen TV-Bildschirme. In elf Staffeln brachte die Sendung zwölf Bands hervor – mit gänzlich unterschiedlichem Erfolg: Während es beispielsweise die No Angels, Monrose oder Queensberry über Jahre hinweg immer wieder in die Charts schafften, verschwanden andere Gruppen schon kurz nach ihrer Gründung in der musikalischen Bedeutungslosigkeit. Aber sagt das auch etwas über ihre Beliebtheit aus? Diese "Popstars"-Bands sind die Favoriten der Promiflash-Leser!

Sie gewannen die allererste Ausgabe der Show – und stehen ganz offenbar auch in der Gunst der Leserschaft. Nicht nur am Verkauf ihrer Alben gemessen sind die No Angels Nadja Benaissa (38), Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39), Vanessa Petruo (41) und Jessica Wahls (43) ihrer Konkurrenz weit enteilt. 58,2 Prozent der insgesamt 4.298 Stimmen [Stand: 16. Januar, 09:50 Uhr] entfielen auf die Girlgroup. Auf Platz zwei der Promiflash-Umfrage folgt mit Monrose eine weitere rein weibliche Gruppe – 23,6 Prozent und somit 1.013 Stimmen konnten Mandy Capristo (30), Bahar Kizil (32) und Senna Gamour (41) für sich verbuchen. Den Sprung auf das Treppchen schaffte auch Bro'Sis mit 477 Votes, also 11,1 Prozent eurer Stimmen. Damit verbannte die Truppe Queensberry mit großem Abstand auf den vierten Rang. 83 Leser hielten es mit dem Quartett – das entspricht mageren 1,9 Prozent.

Für Bands wie Nu Pagadi, die Preluders, Overground, Room2012 oder Some & Any blieben nur die Positionen im Mittelfeld. Ganz hinten anstellen mussten sich mit Melouria, LaVive und Leandah ausgerechnet die Gruppen, die aus den letzten drei Staffeln hervorgegangen waren. Eine tröstliche Nachricht gibt es dennoch: Leer ausgegangen ist in der Umfrage niemand.

Anzeige

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, März 2007

Anzeige

ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

Anzeige

Getty Images Queensberry 2009 in der Olympiahalle in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de