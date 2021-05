Sie wären wohl das skurrilste Paar der Reality-TV-Geschichte. Dass Calvin Kleinen kein Kind von Traurigkeit ist, hat er nicht nur bei Temptation Island sondern spätestens bei Temptation Island V.I.P. unter Beweis gestellt. In beiden Formaten ist er kläglich am Treuetest gescheitert. Doch damit kann der Single-Mann immerhin wieder seine Fühler in die Damenwelt ausstrecken – und zwar in alle Richtungen. Zuletzt hatte er sogar Fashion-Fachfrau Claudia Obert (59) eine heiße Nachricht geschickt. Promiflash berichtete Calvin, dass sich diese zu seinem großen Bedauern aber nie zurückgemeldet hat.

"Ich war tief verletzt", erzählte der 30-Jährige im Promiflash-Interview betrübt über die Abfuhr der Unternehmerin. "Ich habe mir so zwei, drei Tage 'nen Kopf gemacht, habe gehofft, dass sie mir schreibt und war so euphorisch, dass da irgendwas Süßes zurückkommt", erinnerte sich der TV-Casanova – doch vergebens. Mit dem erteilten Korb versucht er sich nun zu arrangieren: "Leider kam nix, damit muss man jetzt leben." Ganz aufgeben will Calvin aber noch nicht und startete einen weiteren Versuch: "Claudia Obert, meld dich mal! Was ist denn da los?", fragte sich der einstige Promis unter Palmen-Kandidat.

Immerhin wären Calvin und Claudia wohl wirklich wie geschaffen füreinander. Beide sind nicht nur dem Alkohol sehr zugetan, sondern halten sich in Sachen Partnerwahl auch die Altersgrenzen weitestgehend offen. "Ich bin für alle Frauen über 20 offen", verkündete das Muskelpaket im Gespräch mit Promiflash. Und auch die 59-Jährige hatte schon mehrfach angemerkt, dass sie mit Vorliebe jüngere Männer vernascht.

joergl3u Calvin Kleinen bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

© Joyn Claudia Obert und Mario Kleinermanns bei "Claudias House of Love"

