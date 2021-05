Am vergangenen Wochenende fand sie endlich wieder statt: die Verleihung der MTV Movie & TV Awards. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ausfallen musste, findet sie in diesem Jahr zum ersten Mal gleich an zwei Abenden statt – am 16. Mai für gescriptete Genres wie Filme und Serien, am 17. Mai folgt die Verleihung für ungescriptete Formate wie Dokus und Realityshows. Die Komikerin Leslie Jones (53) leitete die erste Zeremonie aus dem Palladium in Los Angeles. Wer konnte in diesem Jahr einen Preis ergattern?

Großer Gewinner der Verleihung war die Marvel-Serie WandaVision mit Elizabeth Olsen (32) und Paul Bettany (49) in den Hauptrollen. Das Erfolgsformat war fünfmal nominiert und gewann in vier Kategorien, unter anderem als "Beste Serie", wo es sich sogar gegen die dreifach nominierte Netflix-Adelsserie Bridgerton durchsetzte. Kein Grund zur Traurigkeit für Simon-Basset-Darsteller Regé-Jean Page: Der Hottie bekam den Preis in der Kategorie "Bester Newcomer", für den er sich emotional in seiner virtuellen Rede bedankte. Der verstorbene Black Panther-Darsteller Chadwick Boseman (✝43) wurde posthum als "Bester Filmschauspieler" geehrt.

Auch weitere Gewinner konnten die begehrten goldenen Popcorntüten entgegennehmen: "Bester Film" wurde der Netflix-Hit "To All the Boys: Always and Forever" mit Lana Condor (24) und Noah Centineo (25) in den Hauptrollen. Die beiden Schauspieler konnten sich bei der letzten Verleihung noch über den Award in der Kategorie "Bester Kuss" freuen – der ging in diesem Jahr an Chase Stokes (28) und Madelyn Cline (23) für ihre Performance in der Netflix-Serie "Outer Banks".

Alle Gewinner der MTV Movie & TV Awards 2021:

Bester Film

"To All the Boys: Always and Forever"

Beste Serie

"Wanda Vision"

Bester Filmschauspieler

Chadwick Boseman – "Ma Rainey's Black Bottom"

Bester Serien-Schauspieler

Elizabeth Olsen – WandaVision

Bester Held

Anthony Mackie (42) – "The Falcon and the Winter Soldier"

Bester Bösewicht

Kathryn Hahn – "WandaVision"

Bester Kuss

Chase Stokes & Madelyn Cline – "Outer Banks"

Beste Comedy-Performance

Leslie Jones – "Coming 2 America"

Bester Newcomer

Regé-Jean Page – "Bridgerton"

Bester Kampf

"WandaVision" – Wanda gegen Agatha

Beste angsteinflößende Performance

Victoria Pedretti (25) – "The Haunting of Bly Manor"

Bestes Duo

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) und Winter Soldier (Sebastian Stan, 38)

CapitalPictures / Action Press Paul Bettany und Elizabeth Olsen in "WandaVision"

Getty Images Der Cast von "Outer Banks" bei einem Event in West Hollywood im Februar 2020

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

