Was für eine Mega-Überraschung bei "WandaVision"! Die Serie über die beiden Marvel-Helden Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen, 31) und Vision (Paul Bettany, 49) begeistert seit Mitte Januar die Fans. Bereits in Folge vier kam es dabei zu einem spannenden Comeback alter Bekannter, als unter anderem Kat Dennings (34) als Darcy Lewis plötzlich auftauchte. Doch das Staffelfinale hielt einen noch größeren Kracher bereit: Dieser totgeglaubte Superheld wurde wieder zum Leben erweckt – jedoch ganz anders besetzt!

Achtung, Spoiler: Wer die fünfte Folge von "WandaVision" noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen!

Am Freitag, den 5. Februar erschien die neueste Episode auf der Streamingplattform Disney+. Am Ende der Folge sorgten die Macher bei den meisten Zuschauern wohl für offen stehende Münder – denn kein Geringerer als Pietro Maximoff alias Quicksilver, Wandas Zwilling, stand plötzlich in Westview vor der Tür. Für alle Marvel-Fans ein echter Schock: Schließlich war der übermenschlich schnelle Blondschopf in dem Film Avengers: Age of Ultron gestorben!

Doch anders als in dem Avengers-Streifen wird Quicksilver in "WandaVision" nicht von Aaron Taylor-Johnson (30) verkörpert – sondern von Evan Peters (34). Der American Horror Story-Star spielte den Inhumanen bereits in mehreren X-Men-Filmen. Habt ihr die Folge schon gesehen und wart auch so überrascht? Stimmt unten ab.

Anzeige

CapitalPictures / Action Press Paul Bettany und Elizabeth Olsen in "WandaVision"

Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen in "Avengers: Age of Ultron"

Anzeige

Landmark Media Press and Picture Evan Peters als Quicksilver in "X-Men: Dark Phoenix"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de