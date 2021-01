"WandaVision" bekommt spannenden Neuzugang! Mitte Januar erschien die erste Folge der Serie des beliebten Marvel Cinematic Universe auf dem Streaming-Anbieter Disney+. In der Produktion geht es um die beiden Superhelden Wanda Maximoff, die Scarlet Witch, und Vision, einen Androiden – beide bekannt aus den Avengers-Filmen –, die in den 50er-Jahren ein scheinbar unauffälliges Vorstadtleben führen. Und dort bekommen sie nun hohen Besuch: Vision-Darsteller Paul Bettany (49) kündigte jetzt nämlich einen hochkarätigen Auftritt an!

In dem Podcast "Lights, Camera, Batstool" enthüllte Paul, ein weiterer Star aus dem MCU werde schon bald in "WandaVision" zu sehen sein. "Ich arbeite mit diesem Schauspieler, mit dem ich schon immer arbeiten wollte. Es war ein Feuerwerk. Die Szenen sind großartig und ich denke, die Leute werden es toll finden!", erklärte der 49-Jährige. Um wen es sich handelt, verriet er in dem Podcast jedoch noch nicht.

Achtung, Spoiler!

Am Freitagmorgen erschien die vierte Episode der Serie bereits auf dem Portal – und darin sind nun sogar gleich zwei prominente Gäste zu sehen: Kat Dennings (34), die bereits in Thor als Darcy Lewis auftrat, überrascht die Zuschauer. Ebenso plötzlich taucht auch Randall Park alias Jimmy Woo, bekannt aus "Ant-Man and the Wasp" in der Serien-Stadt Westview auf.

Anzeige

Getty Images Paul Bettany, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Paul Bettany und Elizabeth Olsen bei einem Presse-Event 2019

Anzeige

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de