Die britische Sängerin Ellie Goulding (34) schwelgt in süßen Erinnerungen an ihre Schwangerschaft. Ende April konnten die Blondine und ihr Mann Caspar Jopling (29) ihren gemeinsamen Sohn namens Arthur Ever Winter in ihre Arme schließen. Bilder des Neugeborenen sucht man vergebens, die frischgebackenen Eltern verkündeten seine Geburt jedoch mit einem Zeitungsartikel. Jetzt nimmt Ellie ihre Fans mit ein paar Bildern aber mit auf eine Reise zurück zu ihrer Schwangerschaft.

Die neueste Bildstrecke auf der Instagram-Seite der "Starry Eyed"-Interpretin haben ihre Follower offenbar ihrem Ehemann zu verdanken. "Mein brillanter Mann hat gerade einige seiner Filmrollen von unserem letzten gemeinsamen Jahr entwickeln lassen. Das Jahr, in dem ich mit der seltsamen Einsamkeit des Lockdowns klarkam, indem ich mich immer wieder daran erinnerte, dass in mir ein neues Leben heranwächst und wie dankbar ich dafür bin", kommentierte sie die Schwarz-Weiß-Aufnahmen.

Einige Fotos zeigen die Sängerin in einer Jacke, die sie offensichtlich von Ehemann Caspar stibitzt hatte. Wenn sie nicht im Studio gewesen sei und so getan habe, als sei sie bloß aufgebläht, sei sie in seiner Jacke und Mütze herumgelaufen und habe es nicht erwarten können, all die schönen Dinge bald ihrem kleinen Sohn zu zeigen. Ihr Mann scheint auf die Schnappschüsse von seiner Liebsten sehr stolz zu sein – er postete ebenfalls ein paar Aufnahmen im Netz.

