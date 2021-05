Vor wenigen Tagen wurden Sängerin Ellie Goulding (34) und ihr Ehemann Caspar Jopling (29) zum ersten Mal Eltern. Die erste Zeit mit ihrem kleinen Sohn möchten die "Love Me Like you Dou"-Interpretin und ihr Partner erst einmal ganz privat genießen und geben nur selten konkrete Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Eltern. Umso schöner ist es, dass Caspar nun im Netz ein kleines Geheimnis lüftet: Er gibt offiziell den Namen ihres Sohnes bekannt!

Überraschend dürfte sein, auf welchem Weg das Paar sich entschied, den Namen seines Kleinen zu veröffentlichen: Sie geben eine kleine unscheinbare Anzeige in der Zeitung auf, die Caspar nebst eines Bibelverses auf Instagram postet. Unter der Rubrik "Geburten" steht folgender kurzer Text: "Jopling am 29. April 2021, von Elena Goulding und Caspar, ein Sohn, Arthur Ever Winter". Dazu zitiert der 29-Jährige aus der Bibel: "Besser einen Weisen schelten zu hören, als einen Narren singen."

Wahrscheinlich ist, dass Ellie und Caspar den Kleinen nach dem Vater der Sängerin benannt haben. Der war nämlich ebenfalls in einer Zeitungsanzeige zu ihrer Verlobung zu lesen. Mit dem beliebten Vornamen Arthur befindet er sich in bester Gesellschaft: Der zweijährige Sohn von Pippa Middleton (37) wurde ebenfalls so getauft und auch Schauspielerin Selma Blairs (48) ganzer Stolz ist ein kleiner Arthur.

