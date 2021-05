Endlich wieder rote Teppiche – doch was zieht man nach gut einem Jahr Glamour-Pause an? Diese Frage durften sich am Montag zahlreiche Fernsehstars stellen, denn die MTV Movie & TV Awards: Unscripted standen auf dem Programm. Bei der Preisverleihung wurden die besten Reality-TV-Momente ausgezeichnet – doch als viel größeres Spektakel entpuppte sich das Schaulaufen vor den Fotografen: Dafür schmissen sich die Promis in ihre ausgefallensten Outfits!

Schnappschüsse des Events in Los Angeles zeigen die TV-Größen bei der Veranstaltung. Einen besonders außergewöhnlichen Look wählte Drag-Star Gottmik, bekannt aus RuPaul's Drag Race: Die Entertainerin posierte mit perfektem Schwarz-Weiß-Make-up, ihr Haar war im Medusa-Stil frisiert. Stylist Law Roach trug seine Mähne hingegen lang und glatt – etwas ausgefallener war aber sein Hosenanzug, bei dem kaum zu erkennen war, wo das karierte Teil begann und aufhörte. Für den absurdesten Moment auf dem roten Teppich sorgte aber Becky Robinson: Die Komikerin futterte in einem grellbunten Outfit inklusive gelber Fransen im Blitzlicht mal fix einen Burrito!

Auch Deutschlands Exportschlager Nummer eins stolzierte über den Red Carpet: Heidi Klum (47) präsentierte sich mal wieder von ihrer coolsten Seite – in einem schwarzen Lack-Body, über den sie einen netzartigen Blazer trug. Das laszive Styling wurde mit spitzen, schwarzen Overknee-Stiefeln perfektioniert.

Anzeige

Getty Images Law Roach bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted 2021

Anzeige

Getty Images Becky Robinson bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted

Anzeige

Wie gefällt euch Heidis Outfit? Wirklich der Hammer! Nicht mein Geschmack. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de