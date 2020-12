In der 13. Staffel von RuPaul's Drag Race gibt es eine besondere Premiere zu feiern! Am 1. Januar werden die neuen Folgen der beliebten Dragqueen-Show mit RuPaul (60) in den USA an den Start gehen. 13 Kandidatinnen werden dann wieder mit Challenges, aufregenden Catwalks und Lip-Sync-Performances versuchen, den Titel "America's Next Drag Superstar" zu erlangen und das Preisgeld von 100.000 Dollar einzuheimsen. Das Besondere an den Episoden: 2021 wird mit Gottmik erstmals ein offen lebender Trans-Mann teilnehmen!

Am vergangenen Mittwoch stellten der Moderator RuPaul und der TV-Sender VH1 die neuen Kandidatinnen vor. Neben klangvollen Namen wie Denali aus Chicago oder Joey Jay ist ab Anfang Januar mit Gottmik eine Queen dabei, die einstmals eine Frau gewesen ist. Der Dragkünstler, der sich jetzt als Mann definiert, stammt aus Los Angeles und ist Make-up-Artist mit äußerst prominenten Klienten. So verpasste Gottmik unter anderem Kaia Gerber (19), Lil Nas X, Paris Hilton (39) oder auch Heidi Klum (47) für die deutsche Sendung Queen of Drags den einen oder anderen außergewöhnlichen Look.

Nun hat Gottmik vor, der Dragwelt mit ihrer Show-Teilnahme eine neue Facette zu verleihen – in dem Metier ist sie schon lange keine Unbekannte mehr. Neben ihren VIP-Make-up-Kunden arbeitete sie bereits für Fotostrecken für "Billboard" und "Nylon" und war im Sommer auf dem digitalen Cover von "Out", dem Magazin für Trans-Personen, abgebildet. Mit der Kandidatin Peppermint nahm an Staffel neun von "RuPauls Drag Race" zudem erstmals eine Trans-Frau teil. Sie belegte 2017 den zweiten Platz.

Getty Images RuPaul bei der Premiere von "RuPaul's Drag Race Live!"

Getty Images RuPaul im September 2019

Instagram / gottmik Gottmik im Mai 2020

