Die Höhle der Löwen war für Fabian Karau und sein Team erst der Anfang! Am Montagabend stellte der Unternehmer sich in der TV-Show den Investoren und präsentierte sein Produkt: eine innovative Schlafmaske für eine gesunde Ruhe ohne Kopfschmerzen und gegen Migräne. Die Löwen waren von mysleepmask begeistert – Ralf Dümmel (54) und Nico Rosberg (35) wurden schlussendlich sogar Geschäftspartner. Promiflash hat mit Fabian gesprochen und weiß, wie es nach "Die Höhle der Löwen" weitergeht!

"Die Zusammenarbeit läuft wirklich super!", schwärmte der Gründer im Interview mit Promiflash. Dank der beiden Löwen sei die Schlafmaske nun im Handel und auch online erhältlich – zu einem Toppreis. Jetzt müsse man aber am Ball bleiben und als Start-up nachhaltig wachsen: "Ich möchte damit auch das Thema Migräne, Reizüberflutung und die Bedeutung von einem erholsamen Schlaf mehr in den Fokus rücken. Das ist in unserer zunehmend hektischen Welt einfach wichtig!"

Mit seinen beiden Investoren Ralf und Nico ist Fabian total happy. Ob der 40-Jährige vor seinem Pitch wohl einen Löwen favorisiert hatte? "Einen richtigen Lieblingslöwen hatte ich ehrlich gesagt nicht. Im Grunde stellen sie alle tolle Partner für ein junges Start-up wie meins dar", erklärte er. Ralf sei im Vorfeld wegen seiner Expertise im Einzelhandel von vornherein interessant für ihn gewesen.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler und Nico Rosberg mit der mysleepmask bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Unternehmer Fabian Karau bei "Die Höhle der Löwen" 2021

TVNOW / Frank W. Hempel "Die Höhle der Löwen"-Investoren

