Auch Sophia Thiels (26) Mutter hatte anscheinend hohe Erwartungen an die Fitness-Influencerin! Im Mai 2019 verschwand das Internet-Sternchen urplötzlich von der Bildfläche. Der Grund: Der Druck, ihren Körper stets in Topform zu halten, wurde ihr irgendwann zu groß, sodass sie sogar eine Essstörung entwickelte. Als sie sich gerade auf dem Weg der Besserung befunden hatte, schmiss sie wohl etwas aus der Bahn: Ein Streit mit ihrer Mutter – Letztere kritisierte nämlich Sophias Figur!

In ihrem Buch "Come back stronger: Meine lange Suche nach mir selbst" erzählt die YouTuberin, dass sie ihre Eltern länger nicht mehr gesehen hatte. Zuvor hatte sie anscheinend ihrer Mutter versprochen, abzunehmen. "Ich wusste, dass sich körperlich nicht viel bei mir getan hatte", schreibt Sophia und das habe auch ihre Mama bemerkt. "Meine Mutter war riesig enttäuscht von mir, dass ich in ihren Augen keine Fortschritte gemacht hatte. [...] Sie machte sich unglaublich Sorgen, was mit mir und meiner Zukunft passieren würde", erklärt sie weiter. Denn damals stand Sophias Körper wohl repräsentativ für ihre Firma. Deswegen sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Sophias Mutter habe sie daraufhin stark kritisiert: "Leider war es nicht gerade freundlich, was sie zu mir sagte. [...] Irgendwann konnte ich es nicht mehr zurückhalten und die Tränen flossen mir übers Gesicht", schildert sie den emotionalen Vorfall. Daraufhin schien sie auch mental erst mal keinen Fortschritt mehr zu machen. Denn Sophia plagten große Zweifel bezüglich ihres Körpers.

Instagram / sophia.thiel, Instagram / sophia.thiel Collage: Sophia Thiel mit ihren Eltern

Getty Images Sophia Thiel, 2019

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

