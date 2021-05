Der The Crown-Drehbuchautor fühlt eine gewisse Verpflichtung gegenüber Prinz Harry (36) und Prinz William (38). Die Serie über die Geschichte und Hintergründe des britischen Königshauses war auf Netflix ein voller Erfolg. Doch Kritiker forderten, dass die "The Crown"-Macher deutlich machen sollten, dass es sich in erster Linie um Fiktion handelt. Jetzt stellte Peter Morgan, der Drehbuchautor der Serie, klar, dass er die Figuren von zwei Royals in der Serie mit besonders viel Fingerspitzengefühl behandeln möchte: Er fühlt sich für Harry und William verantwortlich!

Da Zuschauer die Ereignisse der Serie teilweise eins zu eins auf die heute noch lebenden Royals übertrugen, sieht sich Morgan in der Pflicht, sensibel an die Geschichte von Harry und William in "The Crown" heranzugehen. Edith Bowman erzählte im "The Crown: The Official Podcast", dass sie mit dem Drehbuchautor über die königlichen Brüder sprach. "Er ist sich der großen Verantwortung gegenüber Harry und William durchaus bewusst", erklärte Edith.

In der aktuellen vierten Staffel von "The Crown" wurde die Geschichte von William und Harrys Mutter, Prinzessin Diana (✝36), erzählt. Da die Serie chronologisch vorgeht, müsste es in der nächsten Staffel um Dianas Kinder nach ihrem tödlichen Autounfall gehen. Morgan wolle Harry und William mit der Weitererzählung von "The Crown" nicht noch mehr Leid zufügen. "Was sie bereits durchgemacht haben, war einfach unerträglich für zwei junge Männer", gab Edith Morgans Worte wieder.

Emma Corrin und Josh O'Connor in "The Crown"

Peter Morgan, Drehbuchautor

Die "The Crown"-Macher und Darstellerin Claire Foy bei den Golden Globes Award

