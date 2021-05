Dieser Filmstar stößt zum The Crown-Cast hinzu. In der fünften Staffel des Netflix-Hits erwarten die Fans mal wieder einige neue Gesichter. Der Großteil des Ensembles ist zwar bereits etwas länger bekannt, einige Darsteller fehlen allerdings noch. Auch für die Rolle von Herzogin Camilla (73), die bisher von Emerald Fennell (35) dargestellt wurde, gab es bisher noch kein Schauspielerinnen-Update. Das hat sich nun geändert: Offenbar soll Olivia Williams (52) die Rolle übernehmen!

Das berichtet zumindest Daily Mail. Demnach wird die 52-Jährige bald an der Seite von Dominic West (51) zu sehen sein, der bereits als nächster Prinz Charles-Darsteller feststeht. Dass auch Olivia bei "The Crown" dabei sein wird, hat Netflix bisher allerdings noch nicht bestätigt. Gerüchten zufolge soll sie aber schon Testaufnahmen mit Dominic gemacht haben, um zu schauen, ob die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmt. Die gebürtige Londonerin kennt man bislang vor allem durch ihre Rollen in Filmen wie "The Sixth Sense" oder "The Father".

Tatsächlich ist die Herzogin von Cornwall für Olivia keine Unbekannte. Die beiden Frauen hatten sich 2017 bei der Verleihung des Man Booker Prize in London getroffen und dort miteinander gesprochen. Worüber die beiden sich dabei so angeregt unterhalten haben, ist allerdings nicht bekannt.

Getty Images Olivia Williams bei der Premiere von "Counterpart", 2018

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im April 2019

Getty Images Herzogin Camilla und Olivia Williams bei der Verleihung des Man Booker Prize, 2017

