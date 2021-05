Neue Entwicklungen im Streit um Willi Herrens (✝45) Namensrechte. Rund einen Monat nach dem plötzlichen Tod des Entertainers wollen sich gleich drei Frauen die Rechte an der Marke "Willi Herren" sichern: seine Geschäftspartnerin Desiree Hansen-Schmitz, seine Ex-Freundin und ehemalige Managerin Jana Windolph sowie seine Witwe Jasmin Herren (42). Nun erheben nur noch zwei Parteien Anspruch auf die Marke: Jasmin und Jana haben sich zusammengeschlossen.

Wie Bild berichtet, befinden sich die Rechte, die die beiden Frauen beanspruchen, jeweils in unterschiedlichen Kategorien. Beiden könnte also ihr jeweils geforderter Anspruch gewährt werden. So fordert Jana lediglich die Rechte an Willis Songs, um zukünftig eventuell weitere Alben des Ballermann-Stars veröffentlichen zu können. Dagegen hat Jasmin nichts, wie ihre Managerin der Zeitung erklärte: "Selbstverständlich würde auch künftig Jana Windolph die Lizenzrechte ihrer bezahlten Songs behalten. Das hat laut Jasmin ihr Ehemann Willi immer so gehandhabt. Deshalb geht sie davon aus, dass dies auch weiterhin in seinem Sinne ist."

Die Chancen der beiden Frauen stehen gut. Die Entscheidung darüber, wer die Rechte bekommt, könnte sich daran orientieren, wer die Kosten für seinen Antrag zuerst beglichen hat. Jasmin und Jana sollen ihre Beiträge bereits überwiesen haben, Desiree dagegen noch nicht.

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

Getty Images Jana Windolph und Willi Herren 2015

Hauter,Katrin / ActionPress Desiree Hansen und Willi Herren

