Das könnte Ärger geben! Als vor einigen Wochen der Schlagersänger und Entertainer Willi Herren (✝45) tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, war das ein großer Schock für viele Fans und berühmte deutsche Persönlichkeiten. Trotz seines Todes könnte nun jedoch noch Geld mit dem Verstorbenen verdient werden – nämlich in Form seines Namens. Die Rechte an der Marke "Willi Herren" wollen sich jetzt gleich drei Frauen vor dem Patentamt sichern.

Wie Bild berichtet, haben sowohl Willis Geschäftspartnerin Desiree Hansen-Schmitz, mit der er vor seinem Tod einen Imbiss-Wagen eröffnete, seine Ex-Freundin und ehemalige Managerin Jana Windolph sowie seine Witwe Jasmin Herren (42) Anspruch auf die Rechte erhoben. Mit der Genehmigung, die Marke weiterhin zu verwenden, könnten die Frauen beispielsweise unter Willis Namen eine Kneipe eröffnen. Diejenige, die sich vor dem deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke sichern kann, könnte so mit dem Verstorbenen noch viel Geld machen.

Derzeit ist noch nicht klar, wem das Patentamt das Recht zusprechen wird. Offenbar befindet sich aktuell nur die Forderung von Jasmin im Prüfungsverfahren des Amtes. Laut eigener Aussage von Jasmin habe zudem nicht sie selbst, sondern ihre Anwältin Yasmin Pellegrino Marcone den Antrag für die Markenrechte durchgeführt.

ActionPress Desiree Hansen und Willi Herren vor ihrem Foodtruck im April 2021

Hitij, Maja / Action Press Jana Windolph und Willi Herren 2016

ActionPress Jasmin und Willi Herren im Megapark auf Mallorca

