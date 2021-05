Schoss sich Prinz Harry (36) mit dieser Aussage ein Eigentor? Der Royal verließ im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (39) Großbritannien und fand in den USA seine neue Heimat. Von dort aus wetterte er sowohl in einem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) als auch in einem Gespräch mit Schauspieler Dax Shepard (46) gegen seine eigene Familie. Darüber hinaus zog er allerdings auch einen Paragrafen der US-Verfassung durch den Kakao und handelte sich damit jetzt einen Riesen-Shitstorm ein...

Während viele US-Amerikaner nach Harrys Oprah-Interview mit dem 36-Jährigen sympathisiert hatten, scheinen sie nun nicht mehr allzu begeistert von dem Prinzen zu sein: Er bezeichnete den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung in Dax' Podcast "Armchair Expert" kürzlich als "beknackt". Wie Harry sich zu dem Paragrafen, der die Meinungs- und Pressefreiheit regelt, ausließ, missfällt unter anderem Fox News-Moderator Sean Hannity. Im Live-TV regt er sich nun auf: "Harry, wir haben es nicht nötig, dass du aus England kommst, um uns Vorträge über den Zusatzartikel zu halten, der es dir erlaubt, über deine eigene Familie herzuziehen!"

"Zieh an einen Ort, der besser zu deinem beschränkten Gedankengut passt", rät Hannity dem britischen Prinzen. Neben ihm beschwert sich auch der US-amerikanische Politiker Michael Steele über Harrys Aussagen. Auf Twitter schreibt er: "Junge, du weißt schon, wo zum Teufel du bist, oder?"

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Getty Images Sean Hannity, US-Moderator

Getty Images Michael Steele, US-Politiker

