Trotz Zoff: Prinz Harry lädt Royals zu Invictus Games ein

Prinz Harry (40) plant, seine Familie zu den nächsten Invictus Games einzuladen, die im Juli 2027 in Birmingham stattfinden werden. Mirror zufolge sollen E-Mails mit den Einladungen noch in diesem Monat verschickt werden, bevor formelle Einladungen folgen – und König Charles (76) und Co. sollen wohl auch auf der Liste der geladenen Gäste stehen. Dies wird als potenzieller Versuch der Annäherung zwischen Harry und seiner Familie interpretiert. Insbesondere hofft der Herzog von Sussex angeblich, dass sein Vater König Charles die Spiele besucht, um die teilnehmenden Veteranen zu unterstützen. "Harry hat zugestimmt, dass Invictus eine Einladung an seine Familie ausspricht [...]. Die Royals haben Invictus immer sehr unterstützt und sind stolz auf das, was Harry in diesem Bereich erreicht hat. Dies ist ein Olivenzweig von ihm, der erwidert werden könnte", so ein Insider.

Seit mehreren Jahren gibt es Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und seiner Familie, die sich durch das Interview mit Oprah Winfrey (71) und die Enthüllungen in Harrys Memoiren zuspitzten. Dennoch scheint Harry darauf bedacht zu sein, Brücken zu bauen. Ob er seine Frau Herzogin Meghan (43) und die beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zu den Spielen mitbringen wird, ist allerdings noch ungewiss. In der Vergangenheit äußerte Harry Sorgen um die Sicherheit seiner Familie in Großbritannien, insbesondere nachdem er einen Gerichtsprozess um Polizeischutz für sich und seine Familie verloren hatte.

Das Verhältnis zwischen Charles und Harry gilt als besonders eisig – auch wenn es nach der Krebsdiagnose des Königs im vergangenen Jahr zu einer Annäherung gekommen war. Damals reiste der Wahl-Kalifornier nach London, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Doch gemeinsame Auftritte oder Treffen blieben seitdem aus. Mit seinen beiden Enkelkindern Archie und Lilibet hat der Regent wegen Meghan und Harrys Umzug in die USA kaum Kontakt. Darüber sei er laut einem Insider nicht besonders glücklich. "Es bricht Charles das Herz, dass er keine Beziehung zu Archie und Lilibet aufbauen konnte – er hat schon so viele Meilensteine verpasst, die er nie wieder aufholen kann", erklärte der Informant gegenüber Closer. Der König wünsche sich sehr, dass Harry und er ihren Streit in Zukunft lösen und er die zwei Kinder öfter sehen kann. Bleibt abzuwarten, ob die Royals die Einladung zu den Invictus Games annehmen – und so der Weg zu einer Versöhnung eingeschlagen wird.

König Charles und Prinz Harry im September 2022

König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025