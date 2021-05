Wer glaubt, dass sich Influencer nur auf Plattformen wie Instagram oder Facebook tummeln, unterschätzt den Webdienst OnlyFans. Schon vor geraumer Zeit haben viele Webstars die nicht jugendfreie, zahlungspflichtige Variante unter den sozialen Medien für sich entdeckt. Erotische Inhalte, die per Abonnement angeboten werden, werfen mittlerweile bei einigen Nutzern beachtliche Summen ab. Trotzdem ist der Job kein Zuckerschlecken, wie Model Rhiannon Blue jetzt klarstellt.

Rhiannon ist seit zweieinhalb Jahren auf der Plattform tätig und gehört zu den erfolgreichsten Produzenten. Mit einem Einkommen von umgerechnet ca. 25.000 Euro verdient das ehemalige Kindermädchen nun in einem Monat das, was sie früher in einem Jahr erwirtschaftete. Der Job sei jedoch hart. Die 24-Jährige betont: "Wenn die Leute von der Arbeit kommen und entspannen, müssen wir arbeiten." In den Abendstunden lasse sich nämlich das meiste Geld verdienen. Sie sei außerdem rund um die Uhr auf mehreren Plattformen aktiv, um Follower zu generieren. Simultan dazu müsse sie auf OnlyFans sicherstellen, "dass die Leute das bekommen, wofür sie zahlen", erzählt sie gegenüber LADbible.

Rhiannon ist sich sicher, dass viele ihre Arbeit total unterschätzen. Da sie nicht nur auf OnlyFans, sondern auch auf TikTok, Instagram, YouTube und Twitter unterwegs ist, muss man für den Job wohl vor allem eins mitbringen: Medienaffinität und einen ausgeprägten Hang zum Multitasking!

Instagram / rhiannonbluee Rhiannon Blue, Model

Instagram / rhiannonbluee Rhiannon Blue, Influencerin

Instagram / rhiannonbluee Rhiannon Blue, Webstar

