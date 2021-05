Da sind den Kandidatinnen wohl die Sicherungen durchgebrannt! Die Verführerinnen heizen den vergebenen Herren in der Männer-Villa ordentlich ein – sehr zum Leidwesen von deren Freundinnen. Als Meike, Marlisa, Sabine und Alicia allerdings beim vergangenen Lagerfeuer erneut Zeugen der offensiven Herangehensweise der Single-Girls wurden, platzte einigen von ihnen der Kragen: Marlisa und Sabine wurden gegenüber Shirin Mauch und Gina Alicia ziemlich ausfallend!

Als Marlisa zu sehen bekam, wie Shirin mit ihrem Fabio De Pasquale schäkerte und auch noch Vermutungen und Behauptungen über die 31-Jährige aufstellte, explodierte das Curvy Model vor Wut. "Halt die Fresse! Alter, was ist das für eine F*tze, Alter? Halt dein Maul", schrie die erboste Blondine dem Bildschirm entgegen. Dass ihre Konkurrentin sich anmaßte, über die Beziehung der beiden zu urteilen, brachte das Blut der Influencerin offenbar mächtig in Wallung: "Am liebsten hätte ich der eine verpasst, weil ich mir denke: 'Was denkst du eigentlich, wer du bist?'"

Auch Sabine verlor beim Anblick ihres Freundes Mike Brown, der mit dem Single-Girl Gina turtelte, die Fassung. "Die ist so hässlich", ätzte die 28-Jährige. Auch über ihren Partner verlor sie alles andere als schmeichelhafte Worte: "Was für ein untervögeltes Stück Scheiße er ist."

Fabio De Pasquale und Shirin Mauch in der Männer-Villa

Mike Brown und Gina Alicia

Meike, Marlisa, Sabine und Alicia beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

