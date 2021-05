Traurige Nachrichten aus der Welt des Motorsports. Auch wenn Sportfunktionär Max Mosley in den vergangenen Jahren vor allem wegen der berüchtigten Aufnahme einer Sexorgie mit fünf Prostituierten in Ungnade gefallen war, gehörte er dennoch zu den ganz großen Namen im Autorennsport. Der Brite war von 1993 bis 2009 Präsident des Welt-Automobilverbands FIA und prägte die Formel 1 über viele Jahre. Jetzt ist Max im Alter von 81 Jahren verstorben.

Mehrere britische Medien berichteten nun vom überraschenden Tod des Ex-Formel-1-Funktionärs. Nähere Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Gegenüber BBC meldet sich der Unternehmer Bernie Ecclestone (90) zu Wort, der jahrelang in engem Kontakt mit dem Verstorbenen gestanden hatte. "Es ist so, als würde man ein Familienmitglied, einen Bruder verlieren. Er hat viele gute Dinge getan, nicht nur im Motorsport, auch in der Autoindustrie", erinnert er sich an seinen Freund.

Bevor Max als Funktionär im Motorsport tätig war, hatte er selbst eine Karriere als Profirennfahrer angestrebt. Mitte der 1960er Jahre fuhr er mehr oder weniger erfolgreich in der Formel 2. 1969 gründete er schließlich March Engineering und versuchte sich als Teamchef.

