Am kommenden Sonntag endet eine Ära! Am 13. Dezember findet das letzte Rennen der Saison in der Formel 1 statt. Dann rasen beim Großen Preis von Abu Dhabi noch einmal alle Rennfahrer um die Wette – und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (35) hat offiziell seinen siebten Titel gewonnen. Doch mit dem finalen Rennen endet auch die TV-Berichterstattung von RTL. Denn ab nächstem Jahr wird die Königsklasse des Motorsports nicht mehr auf dem Privatsender übertragen!

Damit endet eine 30-jährige Traditionsgeschichte. Aber was ist der Grund für diese Entscheidung? Dem RTL-Geschäftsführer Jörg Graf zufolge seien die Kosten für die Übertragung nicht mehr haltbar. Es sei kein einfacher Entschluss gewesen, aber er stehe aus unternehmerischer Perspektive "voll und ganz dazu". "Die Königsklasse des Motorsports bleibt immer in unseren Herzen und wir werden selbstverständlich weiter genau beobachten, wohin sich dieser faszinierende Sport in Zukunft entwickelt", betont er in einer RTL-Pressemeldung.

Und die insgesamt 533. Renn-Übertragungen der Formel 1 wird ein großes Ereignis. Denn der Privatsender fährt noch ein letztes Mal groß auf. Unter anderem sind die Experten Nico Rosberg (35), Timo Glock und Nico Hülkenberg (33) eingeladen, um über die Formel 1 zu sprechen.

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Bahrain im November 2020

Getty Images Die Formel-1-Piloten beim Großen Preis von Bahrain im November 2020

Getty Images Nico Rosberg bei den Green Awards in Berlin im September 2020

