Wie war es für Emma Stone (32) in diese Rolle zu schlüpfen? Ab 28. Mai dürfen Fans die Schauspielerin endlich in der Rolle der Schurkin Cruella de Vil bestaunen. Auf Disney+ wird die "101 Dalmatiner"-Realverfilmung "Cruella" ausgestrahlt. In einem vielversprechenden Trailer überzeugte Emma schon vorab mit ihrer Darbietung. Nun verriet die Beauty, wie es ihr gefallen hat, diese besondere Hauptrolle zu spielen.

"Es war fantastisch! Ich habe es geliebt", schwärmte die "La La Land"-Darstellerin von dem Filmprojekt gegenüber E! News. Eine Sache mochte sie bei dem Charakter besonders. "Ich mochte, dass sie ihre Natur in gewisser Weise umarmt, die Geschichte von Natur gegen Erziehung. Die Dualität dieser Charaktere war wirklich, wirklich lustig." So habe es ihr noch mehr Spaß gemacht, Cruella zu verkörpern. "Es gibt eine Menge wirklich interessanter Schichten an ihr", meinte Emma weiter.

Erst vor wenigen Tagen fand die Premierenfeier zu "Cruella" in Los Angeles statt und die frisch gebackene Mama verzauberte das Publikum mit einem auf ihren Filmcharakter abgestimmten Outfit. Wie Cruella setzte sie auf einen schwarz-weißen Look in Form eines eleganten Hosenanzugs. Als Farbakzente setzte sie dabei ihre roten Lippen und eine gleichfarbige Clutch.

Getty Images Emma Stone bei der "Cruella"-Premiere 2021

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Emma Stone als Cruella de Vil

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Emma Stone in "Cruella"

