Emma Stone (32) präsentiert ihr aktuelles Projekt! Die Schauspielerin ist Teil der Realverfilmung von "101 Dalmatiner". Als Cruella de Vil ist sie in einer der Hauptrollen zu sehen und begeisterte die Zuschauer bereits vorab in einem Trailer als Schurkin. Allzu lange müssen die Fans nicht mehr warten – Kinostart ist Ende Mai. Zur Premierenfeier kam Emma nun in einem auf ihren Filmcharakter abgestimmten Look.

Genau wie Cruella setzte Emma für ihren Auftritt auf dem Red Carpet auf eine Kombination in Schwarz und Weiß. Ihren eleganten Hosenanzug peppte sie mit einer roten Clutch und passendem Lippenstift auf. Doch sie war nicht der einzige Promi vorm El Capitan Theatre in Los Angeles: Unter anderem war auch ihre Kollegin Kirby Howell-Baptiste dabei, die sich für den Anlass in ein glitzerndes Abendkleid geworfen hatte.

Emma zeigte sich damit rund zwei Monate nach der Geburt ihres Babys. Laut TMZ hatten sie und ihr Mann Dave McCary (35) am 13. März ihr erstes Kind in die Arme schließen können. Mehr Details zum Nachwuchs gibt es bis dato nicht – Gerüchten zufolge soll es sich allerdings um ein Mädchen handeln, wie People berichtete.

Everett Collection/Disney, picture alliance Emma Stone im Film "Cruella"

Getty Images Emma Stone und Kirby Howell-Baptiste bei der "Cruella"-Premiere, Mai 2021

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

