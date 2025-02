Emma Stone und Co.: Starauflauf bei Paul-McCartney-Konzert

Paul McCartney (82) begeisterte bei seinem zweiten Überraschungskonzert im legendären Bowery Ballroom in New York City. Zahlreiche Prominente ließen es sich nicht nehmen, den 82-jährigen Beatles-Star live zu erleben. Unter den Gästen waren unter anderem die Schauspielerinnen Anne Hathaway (42) und Emma Stone (36) sowie Supermodel Cara Delevingne (32). Auch Comedian Jerry Seinfeld (70) sowie Amy Schumer (43) mit Ehemann Chris Fischer und TV-Host Andy Cohen (56) zählten zu den Glücklichen, die eines der heiß begehrten Tickets für nur knappe 50 Euro ergattern konnten. Mit Songs wie "A Hard Day's Night", "Let It Be" und "Hey Jude" sorgte Paul McCartney für ein einmaliges Musikerlebnis.

Neben den großen Hits performte der Musiker auch seltenere Stücke, darunter den Song "Letting Go" seiner Band Wings, den er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr live gespielt hatte. Besonders emotional wurde es bei einer Akustikversion von "Blackbird" sowie bei der Darbietung des Songs "Now And Then" – einer Hommage an den 1980 verstorbenen Beatles-Kollegen John Lennon (✝40). McCartney scherzte immer wieder mit dem Publikum, besonders als ein Fan vor Freude jubelte. McCartney forderte die Zuschauer auf: "Ok, lasst es uns versuchen, 'Mädels, gebt mir einen Beatles-Schrei'." Der Sänger genoss sichtlich die intime Atmosphäre der kleinen Location, die nur 575 Besucher fasst. Wie schon bei seinem ersten Konzertabend wurde das Event kaum vorher angekündigt und war innerhalb von nur 30 Minuten ausverkauft.

Dass Stars wie Emma Stone und Anne Hathaway ihre Abende mit Musiklegende Paul McCartney verbringen, zeigt auch deren Leidenschaft für Livemusik und ikonische Momente der Popgeschichte. Emma brachte ihre Mutter mit, ein Hinweis darauf, wie sehr die Familie bei der Schauspielerin im Mittelpunkt steht. Anne hingegen zeigte sich ungewohnt locker ohne Make-up und genoss den Abend im Casual-Look. Cara erschien mit ihrer engen Freundin Danielle Haim, was die gute Beziehung der beiden einmal mehr unterstrich. Für Fans und Prominente war es ein Abend voller musikalischer Nostalgie und persönlicher Erlebnisse, der sicher in Erinnerung bleibt.

Getty Images Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024

Getty Images Paul McCartney auf einer Disney-Premiere im Dezember 2022

