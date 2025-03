Emma Stone bekam zweimal Oscar für beste Hauptdarstellerin

Wie das Magazin Filmstarts berichtet, hat Emma Stone (36) es mit gerade einmal 35 Jahren in den elitären Kreis von Schauspielerinnen geschafft, die mehr als einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin ihr Eigen nennen. Im Jahr 2024 wurde sie für ihre Rolle im Film "Poor Things" mit ihrem zweiten Goldjungen ausgezeichnet, nachdem sie 2017 bereits für "La La Land" triumphiert hatte. Damit gehört Emma, die ihre Karriere vor etwas weniger als 20 Jahren begann, nun offiziell zur A-Liga in Hollywood und kann sich ihre Rollen praktisch frei aussuchen. Die talentierte Schauspielerin hat allen Grund zu feiern und beeindruckt sowohl Fans als auch Kritiker gleichermaßen.

Die Anfänge ihrer Karriere waren jedoch weniger glamourös. Bereits mit 15 Jahren zog Emma nach Los Angeles, um ihren Traum von der Schauspielerei zu verwirklichen. Dort schlug sie sich zunächst mit diversen Vorsprechen durch, bis sie schließlich in einer Talentshow namens "In Search of the Partridge Family" überzeugen konnte. Für die kurze TV-Neuauflage "The New Partridge Family" übernahm sie die Rolle der Lisa Partridge – doch das Projekt scheiterte nach nur einem Pilotfilm. Danach ging es für Emma mit kleinen Auftritten in Fernsehserien wie "Malcolm mittendrin" weiter, bis ihr 2007 mit der Teenie-Komödie "Superbad" der Durchbruch auf der großen Leinwand gelang.

Seitdem ist Emma, die bei den Golden Globes 2025 mit einem Pixie-Cut überraschte, eine feste Größe in der Filmwelt. Privat galt die Schauspielerin lange als schüchternes und bodenständiges "Mädchen von nebenan", das trotz ihres Erfolgs nahbar wirkt. Lange Zeit sprach sie in Interviews offen davon, wie aufgeregt und unsicher sie bei ihren ersten Dreharbeiten war und wie hart sie daran gearbeitet hat, ihren Platz in der Branche zu finden. Mit Filmen wie "Zombieland" und "Einfach zu haben" bewies sie früh ihr Talent für unterschiedlichste Genres, bevor ihr Fokus auf Charakterrollen wie in "Birdman" oder "The Favourite" sie endgültig zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen unserer Zeit machte.

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Getty Images Emma Stone in Cannes, 2024

