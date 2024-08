Von 2007 bis heute: Das sind Emma Stones wohl größte Rollen

Emma Stone (35) ist seit fast zwei Jahrzehnten als Schauspielerin tätig. Ihren ersten Auftritt auf der Kinoleinwand hatte sie im Jahr 2007 mit ihrer Rolle der Jules in der Komödie "Superbad". In dem Film spielte sie unter anderem an der Seite von Jonah Hill (40), Michael Cera (36) und Seth Rogen (42). Ihre damalige Darbietung ebnete somit den ersten Weg in eine international erfolgreiche Karriere und es folgten Klassiker wie "Einfach zu haben", in dem sie auf Stanley Tucci (63), Penn Badgley (37) und Amanda Bynes (38) traf, sowie "Crazy, Stupid, Love" mit Ryan Gosling (43). In dem Streifen schwärmt Emma vom Sixpack ihres Co-Stars und lieferte eine bis heute gefeierte Kultszene.

An der Seite des 43-Jährigen spielte Emma auch rund sechs Jahre später im Musical "La La Land" mit und konnte einen großen Meilenstein verbuchen. 2017 wurde die gebürtige US-Amerikanerin mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Darunter befanden sich beispielsweise ein Oscar und ein Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Diese Ehre wurde ihr außerdem sieben Jahre später ein weiteres Mal zuteil, mit ihrer Darbietung in der Sci-Fi-Komödie "Poor Things".

Mit dem Regisseur des besagten Films, Yorgos Lanthimos, arbeitete Emma ein weiteres Mal zusammen und stand für "Kinds of Kindness" vor der Kamera. Da die 35-Jährige bereits in seinem früheren Werk geglänzt hatte, entschied sich der Filmemacher dazu, die Hollywoodgröße ganze drei Rollen in seinem neuen Streifen verkörpern zu lassen. Anders als in "Poor Things" geht es in Emmas aktuellem Film aber düsterer zu. Wie Daily Mail berichtet, seien einige Kritiker von der Aggressivität, den sexuellen Übergriffen und der körperlichen Gewalt, die thematisiert werden, negativ überrascht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Emma Stone im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Emma Stone und Filmregisseur Yorgos Lanthimos

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Emmas Leistung als Schauspielerin? Klasse! Ich liebe ihre Darbietung vor den Kameras sehr. Na ja. Ich bin leider kein großer Fan... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de