Da läuft dem einen oder anderen Fan garantiert ein Schauer über den Rücken! Im Mai ist es endlich soweit: Die Realverfilmung des Klassikers "101 Dalmatiner" geht an den Start. Keine Geringere als Emma Stone (32) schlüpft für diesen Streifen in die Rolle von Cruella de Vil – und schon vorab flasht die Schauspielerin die Fans mit ihrer Darbietung. Vor allem ein brandneuer Teaser beweist: Sie ist genau die richtige Besetzung für diese vielseitige Rolle!

Seit wenigen Tagen gibt es einen weiteren Trailer zu "Cruella" und in diesem zeigt sich Emma von ihrer besonders finsteren Seite. Aber nicht nur dieses boshafte und verruchte Auftreten begeistert die Fans. Vor allem Emmas Look löst waschechte Jubelschreie aus. Neben der obligatorischen schwarz-weißen Frisur und einem intensiven Augen-Make-up verblüfft die neue Cruella mit einem punkigen Style.

Als Disney vor einigen Wochen den ersten "Cruella"-Trailer veröffentlicht hatte, war dieser Berichten zufolge in den ersten 24 Stunden 71 Millionen Mal aufgerufen worden. An diesen Erfolg knüpft der neue Ausschnitt zwar nicht an, doch das trübt die Vorfreude noch lange nicht. "Ich liebe es, Emma Stone und ihre Performance zu sehen und jetzt haben diese Szenen meine Erwartungen auf das nächste Level gehoben", hielt ein User bei YouTube fest.

Anzeige

Getty Images Emma Stone auf der Fashion Week in Paris im März 2019

Anzeige

Disney "Cruella"-Filmplakat von Disney, Februar 2021

Anzeige

Getty Images Emma Stone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de