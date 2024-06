So sexy glänzt Emma Stone in rotem Lackkleid in New York!

Emma Stone (35) tourt aktuell für ihren Film "Kinds of Kindness" von Premiere zu Premiere. In New York fand nun eine Vorführung des Streifens statt, für die sich die Schauspielerin besonders in Schale geworfen hatte. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Beauty beim Aussteigen aus einem Wagen. Die "Cruella"-Darstellerin trug ein glänzendes, rotes Kleid in Lackoptik. Dazu kombinierte sie eine kleine, stylishe Tasche, einen Herz-Gürtel sowie eine coole Sonnenbrille. Ihren Look rundete die gebürtige US-Amerikanerin mit farblich abgestimmten Heels ab.

Bereits auf der Premiere des Films sorgte Emma mit ihrem Look für Aufsehen: Zu besagtem Anlass schlüpfte die 35-Jährige in ein semitransparentes Abendkleid, das einige Cut-outs besaß. Diese ließen freie Sicht auf einige Körperteile der Schönheit. In "Kinds of Kindness" spielt die Oscar-Preisträgerin drei Rollen und ist unter anderem mit Willem Dafoe (68), Joe Alwyn (33) und Jesse Plemons (36) auf der Leinwand zu sehen.

Wie glücklich Emma darüber ist, dass sie gemeinsam mit Joe an dem Spielfilm mitwirken durfte, machte sie in einem Statement deutlich, das People vorliegt. "Ich liebe Joe, wir mussten einige ziemlich düstere Szenen aufnehmen und es war sehr beruhigend, diese mit ihm zusammen zu drehen", hieß es und lautete ferner: "Er ist einer der süßesten Menschen, die man jemals treffen kann." Kennengelernt hatte sie den 33-Jährigen bereits vor einigen Jahren – und zwar durch seine Ex-Freundin Taylor Swift (34).

