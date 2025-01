Emma Stone überrascht bei Golden Globes 2025 mit Pixie-Cut

Emma Stone (36) sorgte bei den Golden Globe Awards 2025 für Aufsehen, als sie ihren neuen Look präsentierte: Die Schauspielerin zeigte auf dem roten Teppich einen radikalen Pixie-Cut, der an Mia Farrows (79) ikonischen Stil in "Rosemary’s Baby" erinnert. In einem auffälligen roten, trägerlosen Louis-Vuitton-Kleid mit einer Schleife an der Taille und minimalem Make-up zog sie alle Blicke auf sich. Die Oscar-Preisträgerin erschien an der Seite ihres Ehemanns Dave McCary (39), hielt charmant seine Hand und winkte den Fans zu. Trotz ihrer Abwesenheit unter den Nominierten dieses Jahres bestach Emma erneut durch ihre Präsenz und Eleganz.

Bereits seit Oktober letzten Jahres wurde spekuliert, dass sich die 36-Jährige für ihre Rolle in Yorgos Lanthimos' neuem Film "Bugonia" ihre Haare abgeschnitten hat – nachdem sie mehrfach mit Mützen oder scheinbaren Perücken gesichtet wurde. Ihre langjährige Stylistin Tracey Cunningham bestätigte später, dass Emma den mutigen Schnitt eigens für dieses Projekt gewählt habe. Der Film, der im November 2025 erscheinen soll, ist bereits die vierte Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin und dem Regisseur, nach den gefeierten Produktionen "The Favourite", "Poor Things" und "Kinds of Kindness".

Privat zeigt sich Emma glücklich und bodenständig. Seit ihrer Hochzeit mit Dave McCary im Jahr 2020 hält das Paar sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam sind sie Eltern der kleinen Louise, die 2021 geboren wurde. In Interviews hat Emma häufig über die Herausforderungen und Freuden der Mutterschaft gesprochen. Außerdem erzählte sie, dass sie als Kind durch "Baby Spice" (Emma Bunton, 48 von den Spice Girls) inspiriert wurde, ihren Künstlernamen zu wählen. "Mein echter Name ist Emily, aber ich wollte Emma genannt werden, weil ich Emma Bunton so liebte", verriet sie einst amüsiert bei "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50).

