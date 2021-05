Endlich hat das Rätselraten ein Ende! Auch in diesem Jahr macht sich Die Bachelorette wieder auf die Suche nach der großen Liebe – doch welche Dame tritt in die Fußstapfen von Vorjahres-Rosenkavalierin Melissa (25)? Seit einigen Wochen hielt sich das Gerücht tapfer, dass Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (29) auf Männersuche geht. Die Spekulationen haben jetzt aber endgültig ein Ende – denn: RTL gibt nun offiziell die neue Bachelorette bekannt!

Und sie ist keine Unbekannte: Maxime Herbord (26) wird in der kommenden Staffel die roten Schnittblumen verteilen. "Wir freuen uns unglaublich auf eine rosige Reise mit ihr", gibt der Sender vor wenigen Minuten auf seinem Instagram-Profil bekannt. 2018 stand die dunkelhaarige Schönheit noch auf der Seite der Bachelor-Girls und kämpfte um das Herz von Daniel Völz (36) – stieg in der sechsten Folge der Kuppelshow aber freiwillig aus. Im Frühjahr 2019 gab die Beauty dann ihr neues Liebesglück mit Ex-Bachelorette-Boy David Friedrich (31) bekannt. Doch die Beziehung wollte offenbar nicht lange halten – seit Februar dieses Jahres gehen die beiden wieder getrennte Wege.

Jetzt ist Maxime also offenbar bereit für einen neuen Partner an ihrer Seite. Das Bachelorette-Abenteuer kann die 26-Jährige offenbar kaum abwarten: "Bald startet für mich eine aufregende Zeit, denn ich bin die Bachelorette und verteile 2021 die Rosen." Den genauen Starttermin der neuen Staffel gab der Sender bisher allerdings noch nicht bekannt.

